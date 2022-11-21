Рогов заявил об обстреле ВСУ Энергодара артиллерией натовского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают из тяжелой артиллерии образца НАТО Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Об этом 21 ноября написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ!» — написал он.

По словам Рогова, прилеты зафиксированы в районе береговой линии.

Ранее в понедельник он сообщил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области.

17 ноября Рогов заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает войска к области на трех направлениях — ореховском, гуляйпольском и каменском. Он уточнил, что ВСУ стягивают к Запорожской области живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию.

12 ноября Рогов сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Он отметил, что линия обороны там усиливается, так как боевики могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

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