Реклама
Прямой эфир
Армия
Под Херсоном уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра диверсанты
Мир
Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
Мир
В Киеве и Одессе начались экстренные отключения электроэнергии
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы арестовали
Мир
Норвегия арестовала рыболовный траулер РФ по подозрению в незаконном вылове сельди
Общество
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Общество
Москвичей предупредили о гололедице и сильном ветре
Армия
ВКС России получили партию самолетов Су-30СМ2 и Як-130
Политика
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев
Мир
Эрдоган допустил проведение Турцией наземной операции в Сирии и Ираке
Мир
Санду спрогнозировала углубление кризиса в Молдавии
Мир
Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом
Сюжет:

Рогов заявил об обстреле ВСУ Энергодара артиллерией натовского калибра

Рогов: ВСУ обстреливают из артиллерии НАТО Энергодар, где находится Запорожская АЭС
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают из тяжелой артиллерии образца НАТО Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Об этом 21 ноября написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР
Это стало еще одним шагом по направлению к Авдеевке, объяснили военные эксперты

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ!» — написал он.

По словам Рогова, прилеты зафиксированы в районе береговой линии.

Ранее в понедельник он сообщил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области.

17 ноября Рогов заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает войска к области на трех направлениях — ореховском, гуляйпольском и каменском. Он уточнил, что ВСУ стягивают к Запорожской области живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию.

12 ноября Рогов сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Он отметил, что линия обороны там усиливается, так как боевики могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022