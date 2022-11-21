Эксперт рассказала о подорожании некоторых услуг ЖКХ с 1 декабря

Индексация тарифов ЖКХ затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в понедельник, 21 ноября.

«Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется», — рассказала Лебединская в беседе с «Прайм».

Лебединская напомнила о льготах, которые могут получить одиноко проживающие, а также семьи, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума и если платежки превышают установленную долю от их совокупного дохода.

15 ноября стало известно, что средняя индексация тарифов ЖКХ в Москве составит 9%, что почти на 5 процентных пунктов ниже уровня инфляции. Следующий пересмотр тарифов на коммунальные услуги произойдет только в июне 2024 года.

Ранее в этом месяце сообщалось, что в Госдуме подготовили поправки в Жилищный кодекс, предлагающие снять запрет на субсидирование оплаты ЖКУ для должников. Для оформления субсидий льготнику нужно будет заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией.