В Одессе второй день подряд протестуют из-за отключений света

В Одессе продолжаются акции протеста против отключения электроэнергии. Об этом 19 ноября сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Жители города перекрывают улицы, переходя по несколько раз дорогу. 19 ноября это произошло на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко. На место происшествия выехала полиция.

То же самое происходило накануне в вечернее время. В соцсетях отмечается, что в городе уже несколько дней нет электроэнергии.

18 ноября сообщалось об очередном введении экстренных отключений света в Киеве по распоряжению «Укрэнерго». Как отметили в ДТЭК «Киевские электросети», графики стабилизационных отключений сейчас не действуют.

Днем ранее глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в регионе остается крайне тяжелой. По его словам, в некоторых домах свет отсутствует больше суток, в связи с чем было принято беспрецедентное решение об отключении некоторых работающих линий для поддержки неработающих.

17 ноября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о нанесении ударов по украинской энергетике. Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины, в том числе на заводе «Южмаш» в Днепре. Момент взрыва там попал на видео.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Тогда украинское издание «Страны.ua» отметило, что это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям на Украине с начала российской специальной военной операции. Попадания были в Киевской области, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Хмельницком, Житомире, Львове, Виннице, Ковеле, под Кременчугом, Черкассами, в Ровно и Кропивницком.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».