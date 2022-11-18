Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста из-за отключений света

В Одессе жители перекрыли дорогу, протестуя в связи с отключениями электроэнергии. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Издание опубликовало в своем Telegram-канале видео с одной из улиц города. На кадрах видно, как около десятка человек перекрыли движение возле пешеходного перехода. Автомобилисты сигналят, требуя освободить проезд. На месте находятся сотрудники полиции.

В соцсетях отмечается, что в городе уже четверо суток нет электроэнергии.

В этот же день сообщалось об очередном введении экстренных отключений света в Киеве по распоряжению «Укрэнерго». Как отметили в ДТЭК «Киевские электросети», графики стабилизационных отключений сейчас не действуют.

14 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света в Киеве и еще семи регионах продлятся не менее недели из-за разрушенного объекта на юго-западе Украины. Отключения пройдут в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины в ответ на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов Вооруженных сил России в стране повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры. Позднее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.