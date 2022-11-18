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В Киеве вновь ввели экстренные отключения света

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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В украинской энергетической компании ДТЭК заявили об очередном введении в Киеве экстренных отключений света по распоряжению «Укрэнерго». Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в ДТЭК «Киевские электросети»

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«Мы вынуждены снова ввести экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют», — говорится в сообщении компании в социальной сети.

14 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света в Киеве продлятся не меньше недели. По его словам, отключение продлится из-за разрушенного объекта на юго-западе страны. Отключения также пройдут в семи регионах Украины — Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

При этом, уточнил Кудрицкий, энергетики будут стараться обеспечить электричеством все регионы, где отсутствует сеть, соединив их с другими областями.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов Вооруженных сил России в стране повреждено 3040% энергетической инфраструктуры. Позднее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

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