Реклама
Прямой эфир
Мир
В Ираке 20 человек пострадали в результате взрыва баллонов с газом
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Мир
Чавушоглу призвал активизировать переговоры об экспорте российских удобрений
Мир
МИД РФ заявил о политическом заказе в решении суда по MH17
Мир
Бензовоз с 22,5 тыс. л бензина перевернулся в США
Мир
Варшава не разрешила Киеву участвовать в расследовании падения ракеты
Мир
CNN узнала о просьбе Зеленского созвониться с Байденом после ЧП в Польше
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента ФФКК Горшкова
Мир
В США не увидели опровергающих падение украинской ракеты в Польше данных
Мир
Памятник Пушкину демонтировали в Черновцах
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше
Сюжет:

Власти Одесской области заявили о сложной ситуации с энергоснабжением

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Viacheslav Onyshchenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с энергоснабжением в Одесской области остается крайне тяжелой. Об этом 17 ноября заявил глава областной администрации Максим Марченко.

Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар
Высокоточным оружием атакованы объекты в большинстве регионов страны

«Ситуация крайне сложная, поэтому пришлось ввести несколько графиков отключений одновременно, причем один накладывается на другой. В области уже отключено всё, что возможно, но даже этого недостаточно», — сообщил он через Telegram-канал.

По словам Марченко, в некоторых домах свет отсутствует больше суток, в связи с чем было принято беспрецедентное решение об отключении некоторых работающих линий для поддержки неработающих.

17 ноября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о нанесении ударов по украинской энергетике. Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины, в том числе на заводе «Южмаш» в Днепре. Момент взрыва там попал на видео.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Тогда украинское издание «Страны.ua» отмеxfkj, что это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям на Украине с начала российской специальной военной операции. Попадания были в Киевской области, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Хмельницком, Житомире, Львове, Виннице, Ковеле, под Кременчугом, Черкассами, в Ровно и Кропивницком.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022