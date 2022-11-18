АвтоВАЗ может отказаться от выпуска хетчбэка Lada Granta в 2023 году

Компания АвтоВАЗ откажется от производства хетчбэка Lada Granta в 2023 году. Об этом 18 ноября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, модель не упоминается в планах предприятия на 2023 год. Специалисты предположили, что Granta в версии хетчбэк никогда не была отмечена большими продажами. По этому показателю модель уступала даже высокому хетчу Lada XRAY, от которого предприятие уже официально отказалось.

Семейству Lada Granta в 2023 году исполнится пять лет. По меркам современного автомобилестроения это уже предельный срок для модели, которая выпускается без какого-либо обновления. К тому же президент АвтоВАЗа запланировал на 2024–2025 годы выход новых моделей, вот почему о целесообразности возвращения на конвейер хетчбэка Lada Granta говорить не приходится, предположили в «Нетипичном АвтоВАЗе».

Предприятие выпускает семейство Granta в трех типах кузова: седан, лифтбек и универсал. Автомобили последней версии выпускаются в варианте исполнения Cross.

16 ноября глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что завод намерен выпустить по итогам 2022 года 220 тыс. автомобилей. При этом он пояснил, что объем производства будет зависеть от разных факторов, включая возможности локализации российских компонентов для производства автомобилей Lada. В настоящее время компания производит автомобили Lada моделей Granta, Niva Legend и Niva Travel. Партиями также выпускаются Lada Largus, а в 2023 году в Тольятти возобновится выпуск модели Vesta.