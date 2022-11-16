АвтоВАЗ сохранил план производства автомобилей на 2022 год

АвтоВАЗ сохранил производственный план и намерен выпустить по итогам 2022 года 220 тыс. автомобилей, об этом 16 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы предприятия Максима Соколова, которое он сделал в ходе форума «Транспорт России».

«Если говорить о производственных планах АвтоВАЗа, то в целом мы оставляем изначальные, объявленные еще в июле показатели по производству, это около 220 тыс. автомобилей», — рассказал Соколов.

При этом глава предприятия пояснил, что объем производства будет зависеть от разных факторов, включая возможности локализации российских компонентов для производства автомобилей Lada.

В ходе пленарной дискуссии «Транспортное машиностроение. Формула кооперации» Соколов добавил, что компания все еще видит риск прекращения поставок зарубежных комплектующих.

С конца февраля текущего года и до начала лета 2022 АвтоВАЗ большую часть времени находился в простое — из-за антироссийских санкций и разрыва логистических цепочек. В настоящее время компания производит автомобили Lada моделей Granta, Niva Legend и Niva Travel. Партиями также выпускаются Lada Largus, а в 2023 году в Тольятти возобновится выпуск модели Vesta.

11 ноября АвтоВАЗ отказался от наименований автосборочных линий, которые были внедрены менеджментом Renault. Делопроизводство завода перешло на привычные цифровые обозначения конвейеров. Название производства, где выпускали автомобили на платформе В0, избавилось от французского и вновь называется «Линия 1». Завод тем самым вернул историческое обозначение линии, так как 52 года назад она именовалась первой ниткой главного конвейера. Сейчас здесь производят Lada Largus, а в будущем будут выпускать семейство Lada Vesta NG. Сборочно-кузовное производство, где делают модели семейства Lada Niva, теперь называется «Линия 3», а производство, на котором в недавнем прошлом выпускали автомобиль Lada Kalina, а ныне Lada Granta, теперь официально именуется на заводе как «Линия 5».