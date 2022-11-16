Посол Польши прибыл в МИД России

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван 16 ноября в МИД РФ, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Корреспондент «Известий», находящийся у здания МИДа в Москве, заметил, как машина польского посла подъехала к внешнеполитическому ведомству.

Ранее в среду в МИД РФ назвали возмутительной первоначальную реакцию западных стран, обвинивших Россию в падении ракет у польско-украинской границы. В министерстве указали, что беспристрастное расследование ракетного инцидента в Польше позволит разоблачить произошедшую провокацию. Кроме того, в МИДе страны призвали Польшу извиниться за антироссийскую истерию и необоснованные обвинения.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Киев, в свою очередь, потребовал жесткой реакции США и НАТО.

Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию. Также в ночь на 16 ноября посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики.

Однако уже 16 ноября президент Польши Анджей Дуда также указал на то, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине. При этом риторика Варшавы резко изменилась и официальные лица призвали не считать случившееся атакой на страну.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Голословные обвинения в адрес РФ в ведомстве назвали провокацией.

Кроме того, как заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.