Во Франции призвали вводить санкции за фейки об упавших в Польше ракетах

Бывший кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль призвала ввести санкции за публикацию фейков о происхождении упавших в Польше ракет. Об этом в среду, 16 ноября, политик написала в Twitter.

Она отметила, что подобные сообщения способствуют разжиганию конфликта на Украине.

«Дезинформация по Польше порождает страх и рост угроз. Нужны санкции против авторов военной пропаганды, которые хотят препятствовать прекращению огня», — заявила Руаяль.

Политик также призвала создать специальную инстанцию «по проверке военной информации».

В этот же день стало известно, что во Франции недовольны сдержанной реакцией президента республики Эммануэля Макрона на инцидент с падением ракет в Польше. После экстренной встречи на полях саммита G20 с просьбой дать комментарий к политику обратился Виктор Синеока — единственный журналист, которому удалось пройти к участникам. Однако Макрон оставил журналиста без комментариев: он прошел мимо и сел в автомобиль.

Такая реакция вызвала насмешки у аудитории газеты Le Figaro, обвинивших его в «связях с польскими коллегами». В то же время нашлись и те, кто счел дипломатичное поведение Макрона оправданным, в отличие от воинственной реакции президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В то же время президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за ЧП на Россию. Он призвал НАТО к действию.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

В Москве, в свою очередь, заявили, что спекуляции о якобы отношении Вооруженных сил (ВС) РФ к произошедшему является намеренной провокацией. Кроме того, как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, весьма вероятно, что на территории Польши могли упасть украинские С-300, так как ракеты ПВО Украины имеют истекший срок годности и нередко отклоняются от курса или взрываются.

Ранее отмечалось, что боеприпасы С-300 способны улететь на сотни километров от точки пуска. Один из таких случаев был зафиксирован в 2020 году, когда в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном С-300 преодолела более 200 км и разорвалась в российском Дагестане.