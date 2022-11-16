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Шольц, Макрон и фон дер Ляйен проигнорировали вопрос «Известий» о падении ракет в Польше

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не ответили на вопросы о падении ракет в Польше. С просьбой дать комментарий в среду, 16 ноября, к политикам обратился Виктор Синеока — единственный журналист, которому удалось пройти к участникам экстренной встречи на полях саммита G20.

Так, на кадрах видно, как глава ЕК показательно не обращает внимания на корреспондента.

Президент Франции также оставил журналиста без комментариев — он прошел мимо, снял свой пиджак и сел в автомобиль.

Шольц аналогично отказался от ответа на вопрос журналиста и скрылся в машине. При этом корреспондент заметил, что перед отъездом политик выглядел задумчивым.

Экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше инициировал президент США Джо Байден. Участие во встрече приняли несколько западных политиков, в числе которых премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, глава Евросовета Шарль Мишель и другие.

По итогу совещания на полях саммита G20 Байден счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России. По словам хозяина Белого дома, предварительная информация противоречит утверждению, что упавшие снаряды летели из России.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности: для того, чтобы сбить крылатую российскую ракету, применяются два снаряда, и число упавших боеприпасов на востоке Польши, которое привели национальные СМИ, подтверждает версию эксперта.

Как дополнил военный эксперт «Известий» Антон Лавров, выдвигая аналогичную версию событий, в случае неудачного перехвата цели и отказа самоликвидатора боеприпасы С-300 способны улететь на сотни километров от точки пуска. Один из таких случаев был зафиксирован в 2020 году, когда в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном С-300 преодолела более 200 км и разорвалась в российском Дагестане.

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