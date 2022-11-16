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Экс-президент Аргентины извинился за приравнивание немцев к «высшей расе»

Экс-президент Аргентины Макри извинился за приравнивание немцев к «высшей расе»
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Фото: Global Look Press/Mario De Fina
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Экс-президент Аргентины Маурисио Макри извинился за брошенную фразу про немцев, вызвавшую со стороны общественности волну негодования и критики.

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Макри в эфире аргентинского телеканала TN, говоря о том, какие страны являются кандидатами на победу на Чемпионате мира (ЧМ-2022) в Катаре, заявил, что «немцы высшая раса».

«В число пяти кандидатов на победу на ЧМ-2022 я включу Аргентину. Конечно, есть Бразилия, у Португалии хорошие игроки. Франция — действующий чемпион мира. И никогда нельзя исключать Германию, потому что это высшая раса. Они всегда играют до конца», — сказал он в эфире телеканала.

После этого СМИ раскритиковали экс-президента Аргентины за его фразу, отмечая, что такой оборот любил использовать Гитлер. В еврейском сообществе Аргентины рассмотрели в словах Макри «натурализацию и принижение геноцида, совершенного нацистами».

«Вчера, говоря о чемпионате мира и, очевидно, имея в виду бесспорное футбольное мастерство Германии, я произнес неудачную фразу, относящуюся к худшим кошмарам человечества, за которую я хочу прояснить ее и принести свои извинения», — написал Макри в Twitter после обрушившейся на него критики.

ЧМ в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Это первый в истории Кубок мира, проходящий осенью-зимой, и второй, проводимый на территории Азии. Расписание, группы, трансляции, прогнозы, а также интересные факты и скандалы — в материале «Известий».

По итогам отборочного турнира ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. В стыковых матчах сборная РФ должна была играть с Польшей. В случае победы российская команда могла бы сыграть на своем поле с победителем пары Швеция — Чехия. Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022, пишет «Спорт-Экспресс».

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