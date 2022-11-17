Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков назвал США и НАТО первопричиной в ситуации с падением ракеты в Польше
Мир
Польша заверила Украину в неизменности поддержки
Мир
Международный паралимпийский комитет лишил членства Белоруссию
Мир
Китай рекомендовал Украине ответить на призывы РФ начать диалог
Мир
Дипломат из страны НАТО предупредил Украину о разрушении доверия блока к ней
Происшествия
Украинские националисты обстреляли Донецк из американских HIMARS
Мир
Байден поздравил республиканцев с получением контроля над палатой представителей
Общество
В России предложили упростить продажу жилья с детскими долями
Мир
В Аргентине задержали двух россиян по запросу США
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Экономика
Претензии налоговиков к импортерам кормовых добавок могут повысить стоимость мяса
Армия
Новейший морской тральщик «Пётр Ильичёв» вошел в состав Тихоокеанского флота

Врач предупредила о риске ослепнуть из-за герпеса

Врач Жданова: герпес может привести к некрозу сетчатки глаза и слепоте
0
Фото: Global Look Press/Arno Burgi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С началом холодов у многих людей возникает герпес, который причиняет дискомфорт из-за внешних неприятных проявлений и болезненных симптомов. При этом в некоторых случаях заболевание может привести даже к слепоте, предупредила в беседе с «Известиями» врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе ИНВИТРО Анастасия Жданова.

Не чесноком единым: что есть и пить во время простуд и ОРВИ
Какая рыба зимой полезнее всего и почему на время болезни лучше забыть про сахар

Как пояснила специалист, лабиальный герпес, который часто называют простудой на губах, — это заболевание, вызванное вирусом простого герпеса (ВПГ) первого типа. Болезнь проявляется в виде поражения эпителия в области губ.

«ВПГ-1 попадает в организм человека чаще всего контактно-бытовым или воздушно-капельным путем. Передача может произойти при непосредственном контакте — поцелуе или прикосновении участка кожи к слизистой больного, или через личные вещи человека, у которого вирус герпеса находится в активной, пусть даже и бессимптомной фазе, например, через полотенца, посуду, зубную щетку, косметику и так далее», — сообщила Жданова.

По ее словам, этот вирус в течение многих лет может находиться в неактивном состоянии. Однако при воздействии на организм провоцирующих факторов, он может «проснуться» и вызвать симптомы болезни. Причиной рецидивов герпеса на губах могут послужить стресс и переутомление, отравление, употребление алкоголя и курение, развитие других заболеваний, наступление менструации и другие факторы.

Врач предупредила, что при явно выраженном снижении иммунитета герпетическая инфекция может поразить внутренние органы. Кроме того, вирус может вызвать нейроинфекцию, которая приводит к поражению лицевого и тройничного нерва. В результате этого могут развиться невралгия и паралич.

В свою очередь офтальмогерпес, то есть герпес на глазу, может стать причиной развития следующих заболеваний: кератита, при которой воспаляется роговица глаза; ретинита, когда поражается сетчатка глаза; прогрессирующего некроза сетчатки, который в 80% случаев приводит к слепоте.

Специалист уточнила, что неосложненные случаи герпетической инфекции подлежат амбулаторному лечению. В стационарном лечении нуждаются пациенты с генерализованными и иными осложненными формами заболевания. Основа лечения герпеса у взрослых — противовирусные препараты, эффективные против ВПГ.

«Лечение герпетической инфекции — задача дерматолога, инфекциониста, врача общего профиля.
Пациентам с первичным эпизодом болезни или рецидивом необходимо противовирусное лечение, чтобы сократить длительность заболевания/рецидива, а также минимизировать риск осложнений и рецидивов в дальнейшем», — добавила Жданова.

В октябре врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская развеяла миф о необходимости мазать зеленкой высыпания при ветрянке. По ее словам, чтобы снять боль и уменьшить выраженность зуда, применяются вяжущие и противозудные лосьоны, например каламиновый раствор, а также охлаждающие кремы и гели.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022