Врач предупредила о риске ослепнуть из-за герпеса

С началом холодов у многих людей возникает герпес, который причиняет дискомфорт из-за внешних неприятных проявлений и болезненных симптомов. При этом в некоторых случаях заболевание может привести даже к слепоте, предупредила в беседе с «Известиями» врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе ИНВИТРО Анастасия Жданова.

Как пояснила специалист, лабиальный герпес, который часто называют простудой на губах, — это заболевание, вызванное вирусом простого герпеса (ВПГ) первого типа. Болезнь проявляется в виде поражения эпителия в области губ.

«ВПГ-1 попадает в организм человека чаще всего контактно-бытовым или воздушно-капельным путем. Передача может произойти при непосредственном контакте — поцелуе или прикосновении участка кожи к слизистой больного, или через личные вещи человека, у которого вирус герпеса находится в активной, пусть даже и бессимптомной фазе, например, через полотенца, посуду, зубную щетку, косметику и так далее», — сообщила Жданова.

По ее словам, этот вирус в течение многих лет может находиться в неактивном состоянии. Однако при воздействии на организм провоцирующих факторов, он может «проснуться» и вызвать симптомы болезни. Причиной рецидивов герпеса на губах могут послужить стресс и переутомление, отравление, употребление алкоголя и курение, развитие других заболеваний, наступление менструации и другие факторы.

Врач предупредила, что при явно выраженном снижении иммунитета герпетическая инфекция может поразить внутренние органы. Кроме того, вирус может вызвать нейроинфекцию, которая приводит к поражению лицевого и тройничного нерва. В результате этого могут развиться невралгия и паралич.

В свою очередь офтальмогерпес, то есть герпес на глазу, может стать причиной развития следующих заболеваний: кератита, при которой воспаляется роговица глаза; ретинита, когда поражается сетчатка глаза; прогрессирующего некроза сетчатки, который в 80% случаев приводит к слепоте.

Специалист уточнила, что неосложненные случаи герпетической инфекции подлежат амбулаторному лечению. В стационарном лечении нуждаются пациенты с генерализованными и иными осложненными формами заболевания. Основа лечения герпеса у взрослых — противовирусные препараты, эффективные против ВПГ.

«Лечение герпетической инфекции — задача дерматолога, инфекциониста, врача общего профиля.

Пациентам с первичным эпизодом болезни или рецидивом необходимо противовирусное лечение, чтобы сократить длительность заболевания/рецидива, а также минимизировать риск осложнений и рецидивов в дальнейшем», — добавила Жданова.

В октябре врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская развеяла миф о необходимости мазать зеленкой высыпания при ветрянке. По ее словам, чтобы снять боль и уменьшить выраженность зуда, применяются вяжущие и противозудные лосьоны, например каламиновый раствор, а также охлаждающие кремы и гели.