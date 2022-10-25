Врач развеяла миф о необходимости мазать зеленкой высыпания при ветрянке

В детском возрасте ветряная оспа протекает достаточно легко и требует лишь симптоматического лечения, при этом высыпания разрешается мочить водой, а обрабатывать их зеленкой совсем необязательно. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По ее словам, обычно ветряной оспой или ветрянкой, вызванной вирусом семейства герпесвирусов варицелла зостер, болеют дети в возрасте 5–6 лет. В это время ребенок активно посещает детский сад и другие коллективные развивающие занятия, где, как правило, и происходит заражение.

Вирус попадает в организм с вдыхаемым воздухом, частицами слюны инфицированного или при прямом контакте с кожными высыпаниями. После 10–20 дней инкубационного периода он достигает кожи и на ней образуются наполненные жидкостью пузырьки, которые сильно зудят. Процесс их появления и распространения по телу может сопровождаться подъемом температуры до 39 ॰С.

«Высыпания необязательно обрабатывать именно зеленкой или препаратами с аналогичным действием, такими как «Фукорцин» или «Метиленовый синий». Чтобы снять боль и уменьшить выраженность зуда, применяются вяжущие и противозудные лосьоны, например каламиновый раствор, а также охлаждающие кремы и гели», — пояснила Демьяновская.

Также врач рекомендовала пить достаточно жидкости и при соответствующих симптомах принимать антигистаминные и жаропонижающие препараты. Однако, чтобы избежать осложнений со стороны печени и снизить риск развития вторичной бактериальной инфекции, у детей до 16 лет жаропонижающие и антибактериальные препараты используются строго по назначению лечащего врача.

В то же время для предотвращения появления рубцов после высыпаний следует дождаться самопроизвольного отпадания корочек. Ни в коем случае нельзя их отрывать, а также необходимо избегать случайного травмирования мочалкой или скрабом во время душа, поэтому эти средства гигиены под запретом на весь период болезни.

Во время болезни можно принимать ванны с теплой водой и лекарственными травами, однако купаться в открытых водоемах и загорать разрешается только после полного отпадания корочек, заживления кожи и стойкой нормализации самочувствия, добавила специалист.

В июле врач-педиатр Ольга Татаркина перечислила обязательные прививки для детей и подчеркнула важность вакцинации малолетних. Она уточнила, что прививки вводятся по определенному графику, который учитывает возраст ребенка.