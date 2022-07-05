Врач перечислила обязательные прививки для детей

Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина в беседе с «Известиями» подчеркнула важность вакцинации детей и рассказала об обязательных прививках.

«Очень важна вакцинация детей. Согласно национальному календарю профилактических прививок, после рождения ребенку проводится вакцинация против вирусного гепатита В, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В, против кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа», — уточнила эксперт.

Она отметила, что эти прививки проводятся по определенному графику, который учитывает возраст ребенка.

«В соответствии с московским календарем профилактических прививок также рекомендовано самостоятельно вакцинироваться против ротавирусной менингококковой инфекций, вирусного гепатита А, ветряной оспы, а для девочек — вируса папилломы человека», — добавила Татаркина.

В прошлом месяце врач-педиатр заявила, что особенно важной процедура вакцинации становится на этапе планирования беременности. По ее словам, определенные заболевания во время беременности могут привести к различным осложнениям, в том числе нарушению развития плода, в то время как вакцинация позволяет защитить будущую маму от развития этих недугов.