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Врач назвала обязательные прививки при планировании беременности

Врач Татаркина объяснила важность вакцинации от ряда инфекций при планировании беременности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вакцинация является эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний для детей и взрослых. Однако особенно важной эта процедура становится на этапе планирования беременности, отметила врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина.

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Как пояснила врач, при введении вакцины в организм попадают антиген-специфичные компоненты, реагируя на которые наша иммунная система вырабатывает защитные антитела, которые уничтожают возбудители. В результате заболевание либо не развивается, либо протекает в легкой форме.

«Если говорить о вакцинации на этапе планирования беременности, то это очень важная процедура, поскольку определенные заболевания во время беременности могут привести к различным осложнениям, в том числе нарушению развития плода. Вакцинация позволяет защитить будущую маму от развития этих заболеваний», — подчеркнула Татаркина.

Так, согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинация против дифтерии и столбняка для взрослых проводится каждые 10 лет. Если в течение последних 10 лет женщина не делала прививки от этих заболеваний, то на этапе планирования беременности ей необходимо пройти ревакцинацию препаратом АДСМ (дифтерийно-столбнячный анатоксин).

«Также рекомендовано за 6 месяцев до момента наступления беременности вакцинироваться против гепатита В. За 3–6 месяцев вакцинироваться для профилактики краснухи, кори, эпидемического паротита (КПК). В период планирования беременности рекомендуется дополнительно сделать прививку против ветряной оспы», — уточнила специалист.

30 марта врач высшей категории Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, доцент Лиля Джемилева рассказала, какие исследования нужно провести в период беременности для оценки здоровья плода и выявления рисков некоторых генетических патологий. Так, в первом триместре (11–13 недель) проводится биохимический скрининг, который включает исследование крови беременной на PAPP-A. Этот показатель является маркером для определения рисков синдрома Дауна, синдрома Эдвардса и других врожденных пороков развития у будущего ребенка.

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