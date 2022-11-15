Лавров заявил о сохранении препятствия для экспорта зерна и удобрений из РФ

Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений сохраняются, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности. Такое заявление сделал во вторник, 15 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите G20 на Бали.

«По продовольствию <…> показали возможности Российской Федерации в обеспечении стабильности мировых рынков зерна, прежде всего пшеницы, а также мировых рынков удобрений. Показали те препятствия, которые пока еще остаются на этом пути, вопреки достигнутой договоренности в рамках пакетной инициативы генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] о том, что ООН будет заниматься устранением препон на пути экспорта наших удобрений и зерна», — сказал он журналистам.

Министр добавил, что ООН пока не достигла практических результатов в обеспечении вывоза зерна из России. При этом, по его словам, Гутерриш «клятвенно» заверил, что для него вопрос выполнения зерновой сделки является приоритетным.

«Сегодня генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Евросоюз, в них изложены благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты, но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике», — отметил Лавров, выразив надежду, что все обещания будут исполнятся.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

Ранее, 14 ноября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин указал новому главе представительства Евросоюза (ЕС) в РФ Ролану Галарагу на необходимость полного выполнения условий зерновой сделки.

11 ноября в ООН заявили, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о наличии встречного понимания со стороны ООН по поводу зерновой сделки, однако не стал анонсировать возможные решения о ее продлении.

До этого, 7 ноября, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал «Известиям», что ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

Пролонгация зерновой сделки должно состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз (ЕС) и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.