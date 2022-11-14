Британцы осудили фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона

Жителей Британии шокировали фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона после прихода в город Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые опубликовала британская газеты Daily Mail. Они осудили жесткость украинских военных, а также подход издания к освещению этого инцидента.

Накануне ряд СМИ опубликовали фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию ВСУ. Утверждалось, что эти люди якобы сотрудничали с российскими властями. Читатели Daily Mail резко осудили данный поступок в комментариях.

«Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем», — написал AZEL.

«Это просто бесчеловечно», — ответил hgdsri.

«Налицо нарушение прав человека», — констатировал Wiskas69.

«Почему DM (Daily Mail. — Ред.) не освещает новые законы Зеленского против его же людей, которые отбирают у рабочих права, усиливают приватизацию и прочие?» — возмутился jimnyj.

«Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!» — подытожил jkis.

В тот же день стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, лишились аккредитации за репортажи из Херсона. Данное решение было принято генштабом ВСУ. Согласно информации ведомства, причиной стало грубое нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В результате журналистам было отказано в праве осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признали недействительными.

12 ноября было объявлено о введении комендантского часа, а также об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы. Данные меры, по словам украинских властей, продиктованы необходимостью разминировать город.

В пятницу сообщалось, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. В Минобороны РФ сказали, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в переезде.

Приказ о маневре отдал двумя днями ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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