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Журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из Херсона

«Украинская правда»: журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из Херсона
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Фото: РИА Новости
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Не менее шести представителей СМИ лишились аккредитации за репортажи из Херсона. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщило издание «Украинская правда».

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Данное решение было принято генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно информации ведомства, причиной стало грубое нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В результате журналистам было отказано в праве осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признали недействительными.

По данным украинской общественной организации «Детектор медиа», рестрикции затронули как минимум шесть сотрудников различных СМИ, включая CNN и Sky News. Отмечается, что приблизительно в этот же период в Херсоне работали съемочные группы «Общественного», Hromadske и канала «Рада».

Ранее, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на время проведения мероприятий по разминированию Херсона представителям СМИ будет закрыт въезд в город.

Кроме того, 12 ноября было объявлено о введении комендантского часа, а также об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы. Данные меры, по словам украинских властей, также продиктованы необходимостью разминировать город.

В пятницу стало известно, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. В Минобороны РФ сообщили, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Приказ о маневре отдал двумя днями ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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