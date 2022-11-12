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В Киеве заявили о введении комендантского часа в Херсоне

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Фото: РИА Новости
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Власти Украины объявили о введении комендантского часа в Херсоне, а также о временных ограничениях на въезд и выезд из города. Об этом в субботу, 12 ноября, рассказал глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

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«Мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17 часов вечера до 8 часов утра комендантский час (с 18:00 по 09:00 мск)», — заявил он.

Янушевич добавил, что будет ограничена возможность въезжать в Херсон и выезжать за его пределы. По его словам, это необходимо для проведения мероприятий по разминированию города.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении закрыть доступ в Херсон для представителей СМИ на время разминирования.

Кроме того, 11 ноября глава администрации Херсона Александр Кобец рассказал, что эвакуация мирных жителей из Херсона продолжается. Сейчас там остаются около 80–100 тыс. людей.

Тогда же стало известно, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. В Минобороны РФ сообщили, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Приказ о маневре отдал двумя днями ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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