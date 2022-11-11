Власти Херсона заявили о продолжающейся эвакуации мирных граждан

Около 80–100 тыс. мирных жителей остаются в Херсоне, эвакуация продолжается. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил глава администрации Херсона Александр Кобец.

«Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам, в районе 80–100 тыс. людей остаются в городе Херсоне», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это те люди, которые подтянулись из других микрорайонов и городов.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

В тот же день «Известия» показали кадры вывоза гражданского населения в Херсонской области на левый берег Днепра. Отмечалось, что единственная возможность пересечь Днепр для жителей Херсона — сесть на паром. Во время переправы людям советуют укрываться за автомобилями, чтобы не пострадать от разлетающихся осколков в случае ракетной атаки.

Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным 9 ноября.

Тогда же стало известно, что прибывшие в Ставропольский край переселенцы из Херсонской области получат жилье, единовременное пособие и сертификат на покупку квартиры.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Он заявил, что из-за желания региона войти в состав РФ Украина ежедневно обстреливает города субъекта. По его словам, в первую очередь для выезда предлагаются соседи Херсонской области — Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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