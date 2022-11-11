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Зеленский запретил пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования

Зеленский запретил пускать журналистов в Херсон из-за якобы разминирования
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Фото: РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября, что представителям СМИ не разрешено приезжать в Херсон, который в настоящее время занимают украинские военные. Соответствующий запрет он объяснил якобы разминированием территории.

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«Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты», — сказал украинский лидер в видеообращении, размещенном в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день глава администрации Херсона Александр Кобец рассказал, что эвакуация мирных жителей из Херсона продолжается. Сейчас там остаются около 80–100 тыс. людей.

11 ноября на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. В Минобороны РФ сообщили, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

При этом, как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, группа из более 20 украинских военнослужащих попыталась сорвать переправу российских войск через Днепр. Все они были уничтожены российскими солдатами.

В этот же день заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что российские военные создают линию обороны на левом берегу Днепра.

Приказ о маневре отдал двумя днями ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

Как позже заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Херсонская область продолжает оставаться субъектом РФ, который законодательно закреплен. Между тем он добавил, что не может комментировать действия армии, так как это касается хода спецоперации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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