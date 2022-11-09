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Сирийские военные блокировали проезд колонне военных из США

В Эль-Хасеке сирийские военные не пропустили колонну американской техники
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Фото: AP Photo/Darko Bandic
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Сирийские военные не пропустили колонну военнослужащих США на блокпосте в провинции Эль-Хасеке. Об этом 8 ноября сообщило агентство SANA со ссылкой на источники.

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Отмечается, что инцидент произошел в районе города Таль-Тамер. В составе американской колонны было восемь машин. Их вынудили покинуть район.

Ранее, 23 октября, неизвестный беспилотный летательный аппарат нанес ракетные удары по базе американских вооруженных сил на юго-востоке Сирии. В результате никто не пострадал. О масштабах повреждений не сообщалось.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. В июле министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм.

По словам российского министра обороны, на развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований.

19 июля во время встречи представителей России, Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин констатировал, что США продолжают проводить в Сирии деструктивную линию. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, и призвал Тегеран с Анкарой воспрепятствовать планам Запада расчленить Сирию на несколько государств.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

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