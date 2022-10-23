Неизвестный беспилотник обстрелял базу США в Сирии

Неопознанный беспилотник нанес ракетные удары по базе американских вооруженных сил на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии. Об этом 23 октября сообщил ливанский телеканал al-Mayadeen.

«По данным источника телеканала, несколько взрывов были слышны на территории американской базы на месторождении Омар в восточной части провинции Дейр-эз-Зор», — сказано в сообщении.

О масштабах разрушений не сообщается. Позже, по данным телеканала, военные США нанесли артиллерийские удары по сельскохозугодьям в окрестностях города Маядин.

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