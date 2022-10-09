В Сирии обстреляли военную базу США

Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования Пентагона в субботу, 8 октября.

Как отмечается, базу обстреляли 107-миллиметровыми снарядами на посадочной площадке в Румейлан на северо-востоке Сирии. Однако ракета не попала внутрь комплекса.

«Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали», — говорится в публикации.

На месте пуска военные обнаружили несколько неиспользованных ракет. По факту произошедшего назначено расследование.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм. На развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований, добавил Шойгу.

19 июля во время трехсторонней встречи представителей России, Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин констатировал, что США продолжают проводить в Сирии деструктивную линию. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, и призвал Тегеран с Анкарой воспрепятствовать планам Запада расчленить Сирию на несколько государств.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.