Реклама
Прямой эфир
Наука
Китай запустил улучшенный космический телескоп для исследования Солнца
Мир
Японский министр назвал проект «Сахалин-1» важным для стабильных поставок нефти
Мир
В Сирии обстреляли военную базу США
Мир
Украинскому послу в Минске вручили ноту
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили награды за возведение переправы под обстрелами ВСУ
Мир
В США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину
Армия
Воспитанники «Артека» отправили письма российским десантникам
Происшествия
В Москве мужчина ранил полицейского выстрелом из ружья и пострадал при задержании
Мир
Глава Шотландии заявила о росте сепаратистских настроений из-за политики Трасс
Общество
Началась загрузка первых малотоннажных грузовиков на паром «Керченский-2»
Мир
МИД назвал новые российские регионы частью Союзного государства
Армия
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ

В Сирии обстреляли военную базу США

Пентагон: в военную базу США в Сирии выпустили ракеты, пострадавших нет
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Taylor Crul
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования Пентагона в субботу, 8 октября.

«Баб эль» с возу: в ООН надеются договориться о гумпоставках в Сирию
Почему несколько резолюций о трансграничной помощи республике оказались заблокированы

Как отмечается, базу обстреляли 107-миллиметровыми снарядами на посадочной площадке в Румейлан на северо-востоке Сирии. Однако ракета не попала внутрь комплекса.

«Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали», — говорится в публикации.

На месте пуска военные обнаружили несколько неиспользованных ракет. По факту произошедшего назначено расследование.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм. На развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований, добавил Шойгу.

19 июля во время трехсторонней встречи представителей России, Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин констатировал, что США продолжают проводить в Сирии деструктивную линию. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, и призвал Тегеран с Анкарой воспрепятствовать планам Запада расчленить Сирию на несколько государств.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022