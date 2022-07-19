Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии

США проводят в Сирии деструктивную линию. Об этом 19 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита с лидерами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами», — сказал он.

Путин подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях.

Также российский лидер заявил, что важно, чтобы в трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии.

«Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред.) и других экстремистских группировок», — заявил президент РФ.

Российский лидер отметил, что страны Запада в курсе расчленения Сирии на государства. Он призвал Анкару и Тегеран воспрепятствовать этому.

Главы государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию президенты России, Ирана и Турции начали трехсторонний саммит ранее в этот день. До этого российский лидер пообщался с президентами Ирана и Турции по отдельности.

17 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что Вашингтон обеспокоен действиями России, которые якобы увеличивают риск столкновения с США в Сирии. Российские ВС нанесли авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке САР, где американские войска обучают местных боевиков. В материале отмечается, что несмотря на отсутствие потерь среди представителей коалиции, напряженность в отношениях между двумя странами по-прежнему остается высокой из-за военной спецоперации.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы РФ по приглашению Дамаска приступили к оказанию помощи в освобождении территории Сирии от боевиков. Спустя два года российское командование объявило об окончании активной фазы военной операции.

Первая встреча в астанинском форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами–гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.