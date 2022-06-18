В США обеспокоились из-за риска прямого столкновения с Россией в Сирии

Вашингтон обеспокоен действиями России, которые якобы увеличивают риск столкновения с США в Сирии. Об этом 17 июня написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, российские ВС нанесли авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке САР, где американские войска обучают местных боевиков.

«Действия России встревожили американских военных, которые обеспокоены тем, что просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии», — пишет издание.

В материале отмечается, что, несмотря на отсутствие потерь среди представителей коалиции, напряженность в отношениях между двумя странами по-прежнему остается высокой из-за военной спецоперации России и попыток США вооружить украинскую армию, чтобы нанести поражение российским войскам.

Накануне сообщалось, что дополнительные подразделения армии Сирии направлены на линию соприкосновения. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев объяснил, что такое решение принято из-за роста провокаций со стороны боевиков. По информации Журавлева, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было 16 обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России). Так, обстрелы были зафиксированы в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама, Латакия.

Ранее, 16 июня, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев сообщил, что осенью может состояться встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане. Он добавил, что вопрос проведения саммита России, Ирана и Турции сейчас находится на согласовании. Лаврентьев также рассказал, что Иран уже заверил Россию и Турцию, что готов принять в нем участие.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы РФ по приглашению Дамаска приступили к оказанию помощи в освобождении территории Сирии от боевиков. Спустя два года российское командование объявило об окончании активной фазы военной операции.

Первая встреча в астанинском форме по САР состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.