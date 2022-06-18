Реклама
Прямой эфир
Мир
В результате обстрела ВСУ в Донецке оказалась обесточена шахта
Мир
В Японии заявили об усталости Запада от требований Украины
Общество
Система для розыска угнанных машин «Паутина» введена в 60 регионах РФ
Мир
СМИ узнали о подготовке США и союзников к долгому конфликту на Украине
Мир
Более 260 человек задержаны в Индии в протестах против правил приема в армию
Мир
В афганской столице прогремел взрыв в храме
Мир
Немцев возмутила идея властей снизить температуру в домах ради экономии газа
Мир
Клубы дыма заметили над заводом «Топаз» в Донецке
Туризм
Ростуризм введет стандарт «всё включено» в отелях России
Мир
Задержаны отдававшие приказы об обстреле жителей ЛНР украинские командиры
Мир
В США обеспокоились из-за риска прямого столкновения с Россией в Сирии

В США обеспокоились из-за риска прямого столкновения с Россией в Сирии

WSJ узнала об опасении США риска прямого столкновения с Россией в Сирии
0
Фото: ТАСС/EPA/YAHYA NEMAH
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон обеспокоен действиями России, которые якобы увеличивают риск столкновения с США в Сирии. Об этом 17 июня написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Сирийский треугольник: Иран угрожает интересам России и Турции
О чем Дамаск договорился с Тегераном

По словам источников, российские ВС нанесли авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке САР, где американские войска обучают местных боевиков.

«Действия России встревожили американских военных, которые обеспокоены тем, что просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии», — пишет издание.

В материале отмечается, что, несмотря на отсутствие потерь среди представителей коалиции, напряженность в отношениях между двумя странами по-прежнему остается высокой из-за военной спецоперации России и попыток США вооружить украинскую армию, чтобы нанести поражение российским войскам.

Накануне сообщалось, что дополнительные подразделения армии Сирии направлены на линию соприкосновения. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев объяснил, что такое решение принято из-за роста провокаций со стороны боевиков. По информации Журавлева, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было 16 обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России). Так, обстрелы были зафиксированы в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама, Латакия.

Ранее, 16 июня, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев сообщил, что осенью может состояться встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане. Он добавил, что вопрос проведения саммита России, Ирана и Турции сейчас находится на согласовании. Лаврентьев также рассказал, что Иран уже заверил Россию и Турцию, что готов принять в нем участие.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы РФ по приглашению Дамаска приступили к оказанию помощи в освобождении территории Сирии от боевиков. Спустя два года российское командование объявило об окончании активной фазы военной операции.

Первая встреча в астанинском форме по САР состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022