Дополнительные силы сирийской армии направлены на линию соприкосновения

Дополнительные подразделения армии Сирии направлены на линию соприкосновения. Об этом сообщил 17 июня замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, такое решение принято из-за роста провокаций со стороны боевиков.

«В связи с ростом числа провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований командованием сирийской армии на линию соприкосновения направлены дополнительные подразделения», — сказал он.

По информации Журавлева, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было 16 обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России). Так, обстрелы были зафиксированы в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама, Латакия.

Кроме того, один сирийский военнослужащий был ранен в районе населенного пункта Кавкаба.

Ранее, 15 июня, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что спецоперация Турции в Сирии может спровоцировать эскалацию напряженности в регионе. Москва рекомендовала Анкаре урегулировать ситуацию мирным путем.

До этого, 5 июня, Журавлев сообщил, что в идлибской зоне деэскалации активизировались незаконные вооруженные формирования после заявлений Турции о начале военной операции. Он уточнил, что командование боевиков накапливает резервы, усиливает подготовку и боевую активность.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы РФ по приглашению Дамаска приступили к оказанию помощи в освобождении территории Сирии от боевиков. Спустя два года российское командование объявило об окончании активной фазы военной операции.