Шойгу провел встречу с министром обороны Турции Акаром

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу <...> обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии», — говорится в сообщении.

Шойгу заявил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии, что является нарушением международных норм. Он также пояснил, что на развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований. Кроме того, глава Минобороны РФ отметил незаконность односторонних санкций, введенных США против правительства Сирии.

«Эти ограничения, по словам Шойгу, усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране. В то же время американские военные цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды, и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства», — сообщает Минобороны РФ.

Ранее в этот день Шойгу прибыл в Стамбул для встречи с Акаром и подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт.

19 июля состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, они продлились больше часа. Стороны подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями. Также лидеры пришли к общему заключению относительно того, что сирийский кризис можно решить только ​​​​​​дипломатическим путем.

Кроме того, по итогу встречи Путин отметил плачевные результаты санкций Запада против Сирии. Глава государства подчеркнул, что нельзя политизировать гумпомощь этой стране.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинской форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.