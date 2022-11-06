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Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве и Санкт-Петербурге после праздников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Со следующей недели в Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха повысится до 7–9 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 6 ноября.

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В понедельник днем москвичей ожидает повышение температуры до 4 градусов, во вторник — до 4–6 градусов, в среду столбики термометров поднимутся до 7 градусов, по области воздух прогреется до 9 градусов. Отмечается, что такой температурный фон выше нормы на 3–5 градусов.

Кроме того, в четверг и пятницу по Московскому региону ожидается до 3–8 градусов тепла. Вильфанд добавил, что начиная со вторника отрицательных ночных температур в дневное время не прогнозируется.

«В Питере потепление начнется уже в воскресенье, а ко вторнику температура днем будет повышаться до 7–9 градусов. Вся рабочая неделя будет выше нормы на 3–6 градусов», — сообщил метеоролог в беседе с ТАСС.

Гидрометцентр отмечает, что в среду днем в Санкт-Петербурге воздух прогреется до 6 градусов, в четверг ожидается 7 градусов тепла и под конец будних дней, в пятницу, до 9 градусов тепла.

Потепление ожидается также в Брянской области на следующей неделе. Так, 9 и 10 ноября воздух в регионе прогреется до 8 градусов тепла. 8 и 11 ноября на территории области ожидаются дожди.

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