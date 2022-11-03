Жителям Брянской области пообещали потепление на следующей неделе

Потепление придет в Брянскую область на следующей неделе. Об этом в четверг, 3 ноября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на синоптиков.

Так, 9 и 10 ноября воздух в регионе прогреется до 8 градусов тепла. 8 и 11 ноября на территории области ожидаются дожди. Постепенно холодать начнет с пятницу, 12 ноября.

Как отмечают специалисты, на погоду будет влиять гребень высокого давления.

Ранее, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что установление снежного покрова и устойчивой морозной погоды ожидается в Москве не раньше второй декады ноября. По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется.