В Москве не ожидается устойчивых морозов и снежного покрова до середины ноября

В первой декаде ноября москвичам не стоит ожидать устойчивых морозов и снежного покрова. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в среду, 2 ноября, на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«В первой декаде ноября, до 10 числа, устойчивого снежного покрова в Москве точно не будет, пока он не прогнозируется. Сейчас до 13 ноября пока не ждем и установления устойчивых отрицательных температур, они будут около нуля и чуть выше», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в ноябрьские праздники в столице ожидается солнечная, маловетреная и в целом комфортная погода. Вильфанд пояснил, что температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что ни дождей, ни снега не ожидается, сообщается на сайте kp.ru.

31 октября Вильфанд предупредил, что температура до 5 градусов ниже ноля ночью и около 0 градусов днем ожидается в Московской, Архангельской, Орловской областях и в большинстве других регионов европейской части страны в течение рабочей недели, передает НСН.

В тот же день главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температурный фон в Москве на этой неделе в среднем будет ниже климатической нормы, однако погода будет комфортной. По ее словам, в среду днем температура будет около +1...3 градусов, а ночью — до –2. До субботы, 5 октября, характер погоды существенно меняться не будет, осадков не ожидается.

Кроме того, Позднякова спрогнозировала формирование окончательного снежного покрова в Москве 28 ноября.