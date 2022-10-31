Синоптик назвала сроки наступления настоящей зимы в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала сроки наступления настоящей зимы в Москве.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» в понедельник, 31 октября, специалист отметила, что снег, который выпал в Москве в понедельник, не задержится в регионе, поскольку в дневные часы температура воздуха еще будет положительной. Также испарению снега поспособствует ветер.

Метеоролог отметила, что заметного потепления в столичном регионе ждать уже не стоит. Среднесуточные температуры в ближайшее время установятся на уровне около 0 градусов. После 6 ноября и дневные, и ночные температуры будут слабоположительными, в пределах 4–5 градусов.

Позднякова рассказала, что окончательный снежный покров установится в столице 28 ноября. Она отметила, что снег, который выпадает в конце октября, всегда тает, пишет RT.

Ранее 31 октября Поздрякова рассказала «Известиям», что температурный фон в Москве на предстоящей неделе в среднем будет ниже климатической нормы, однако погода будет комфортной, поскольку будет солнечно.

Ранее в этот день Позднякова рассказала, что образовавшийся в Москве снежный покров ликвидируется в течение двух дней. Она уточнила, что в среднем по столице высота снежного покрова составляет 1 см, а на юге Москвы достигает 3 см.