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Снежный покров в Москве растает в течение двух дней

Синоптик Позднякова: снежный покров в Москве растает в течение пары дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Образовавшийся в Москве снежный покров ликвидируется в течение 31 октября, максимум 1 ноября. В последующие дни существенных осадков не ожидается, сообщила «Известиям» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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«Такой снежный процесс у нас идет уже на убыль. Прохождение вторичного холодного фронта сегодня, в утренние часы, действительно сопровождалось выпадением снега, он неравномерно ложился по территории Москвы. В среднем по Москве высота снежного покрова составляет 1 см. На юге Москвы высота вновь образовавшегося покрова где-то составляет 3 см», — уточнила специалист.

По ее словам, сейчас в Москве начинает расти атмосферное давление, температура воздуха также увеличивается.

«Мы рассчитываем, что тот снег, который у нас выпал, он растает за сегодняшний день, в крайнем случае за завтрашний день. Потому что температура воздуха в дневные часы и сегодня, и завтра в Москве ожидается в пределах +2…+4 градуса. И вот таянию снега, и ликвидации снежного покрова будет способствовать довольно плотный северно-западный ветер», — рассказала Позднякова.

Так, 31 октября порывы ветра могут достигать 1318 м/с.

Ранее в этот день Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал водителям не выезжать 31 октября на летней резине, так как в этот день прогнозируются снег и гололед.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о морозах на рабочей неделе. Так, в столичном регионе в ночные часы температура воздуха будет достигать 5 градусов. По его словам, в понедельник и вторник в Москве ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, однако уже 2 ноября в столице наступит ясная погода.

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