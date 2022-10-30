В Москве из-за непогоды закрыли Парк Горького

Парк Горького в Москве временно закрыт 30 октября из-за непогоды. Об этом администрация сообщила на своем сайте.

«Уважаемые посетители, Парк Горького временно закрыт для прогулок в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об открытии сообщим дополнительно на сайте и в социальных сетях. Будьте осторожны!» — сказано в сообщении.

Одновременно с этим Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям не выезжать 31 октября на летней резине, так как в этот день прогнозируется снег и гололед.

«В Москве действует экстренное предупреждение по погоде. Сегодня и завтра ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, гололедица. Просим автомобилистов быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты», — сообщили в ЦОДД.

Ранее в этот день в Москве из-за сильного ветра упало несколько деревьев. Комплекс городского хозяйства отметил, что сильный ветер сохранится до конца дня и продолжится в первой половине понедельника, 31 октября. В МЧС также предупредили о продолжающихся порывах ветра и формирующейся гололедице.

30 октября сообщалось, что на следующий день в Москве образуется снежный покров высотой до 3 см, а также ожидается слабая гололедица толщиной 0,5–2 мм.

Из-за ожидаемой непогоды в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности.

29 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупреждал, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.