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В Гидрометцентре предупредили россиян о морозах на рабочей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Московская, Архангельская, Орловская области и другие регионы европейской части России столкнутся с температурами до -5 градусов ночью и 0 градусов днем в течение предстоящей рабочей недели. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам метеоролога, причины того ― северные воздушные массы.

«Перемещение холодных воздушных масс создаст примерно однородный режим погоды от Архангельска до севера Ростовской области. В Москве и области прогнозируется ночью 0 – минус 5 градусов, днем ― 0–5 градусов тепла в течение рабочих дней. Примерно такая же температура ожидает остальные регионы», ― пояснил Вильфанд.

Как отметил синоптик, жители Санкт-Петербурга могут ожидать ночью температуру на два градуса выше из-за «сглаживающего» эффекта Балтийского моря.

«А так, и в Рязанской, Владимирской, Орловской, Курской областях, Приволжском федеральном округе и так далее будет примерно одна и та же температура», ― заверил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее, 29 октября, метеорологи предупредили россиян о приходе в столичный регион страны похолодания и снега. На этом фоне министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области настоятельно порекомендовало жителям регионы подготовить свои автомобили к зимнему сезону заранее, а не ждать первой гололедицы.

В ведомстве объяснили, что при похолодании шины твердеют и оказывают худшее сцепление, а это создает риск аварий.

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