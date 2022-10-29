Вильфанд предупредил москвичей о снеге на следующей неделе

В Московский регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов, такая погода ожидает москвичей с 31 октября. Об этом сообщил в субботу, 29 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник уже уверенно прохладная погода: ночью будет 0…–4, днем в Москве 0…+2 градуса, по области –1…–3 градуса. Кроме того, ожидаются небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя», — приводит слова метеоролога агентство ТАСС.

По словам Вильфанда, уже со вторника осадки станут менее заметными, дневная температура примет значения 0…+5 градусов. Ночью температура будет –4...+2. Он подчеркнул, что такой температурный фон близок к многолетним значениям.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что уже в ночь на воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт, температура будет понижаться в течение суток. При этом, добавил он, в ночь на понедельник в Московском регионе будет мокрый снег.

В этот же день пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредила автомобилистов о необходимости подготовить машины к зиме. Там рекомендовали поменять летние шины на зимние, отметив, что при низкой температуре шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, возрастает риск аварий.

Между тем воскресенье, 30 октября, в Москве может войти в число самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений для этой даты месяца, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

24 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей европейской части страны до середины декабря ожидает переменчивая и неустойчивая погода.