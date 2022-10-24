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Вильфанд рассказал о переменчивой погоде до середины декабря

Роман Вильфанд: переменчивый характер погоды ожидает европейскую часть России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменчивая и неустойчивая погода ожидает жителей европейской части России до середины декабря. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 24 октября.

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«Переменчивый характер погоды ожидает европейскую часть России до середины декабря в связи с предзимьем — теплые дни будут чередоваться с холодными, облачные — со светлыми, дождливые — с сухими. Погода станет более устойчивой к зиме», — цитирует ТАСС эксперта.

Метеоролог добавил, что предзимье — это наиболее переменчивый сезон года на территории европейской части России.

«Летом бывает, что антициклон установится и всё, на много дней один характер погоды, в предзимье такое — редкость. Зимой погода станет устойчивее», — отметил Вильфанд.

Метеоролог Александр Шувалов пообещал москвичам похолодание с 24 октября. По его словам, во вторник, 25 октября, можно будет наблюдать выпадение небольшого количества снега.

23 октября синоптики рассказали о погоде в Москве в ноябре, уточнив, что температура в течение месяца ожидается выше климатической нормы.

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