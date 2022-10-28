Водителям в Подмосковье напомнили о необходимости подготовить машины к зиме
Автомобилистам необходимо подготовить машины к зиме, уже сейчас можно поменять резину с летней на зимнюю. Об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает в пятницу, 28 октября.
«Не стоит ждать первого гололеда, пора готовить автомобиль к зиме. Обязательно поменяйте резину на зимнюю. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой — это может привести к аварии», — говорится в сообщении ведомства.
В областном минтрансе добавили, что перед зимой необходимо заменить охлаждающую жидкость, зарядить аккумулятор и очистить клеммы, залить незамерзающую жидкость, поставить новые свечи, заменить масло и масляный фильтр, слить отстой из топливного бака и поставить новый фильтр, заменить тормозные колодки и жидкость, смазать замки. Также можно провести антикоррозийную обработку кузова, передает агентство городских новостей «Москва».
Автомобилистам напомнили, что в машине должны быть трос, резиновые коврики с высоким бортом, провода для «прикуривания», щиток для радиатора, моторное масло, незамерзайка, лопата с коротким черенком, скребок и щетка.
В свою очередь, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД уточнили, что менять резину следует в период, когда температура воздуха стабильно снижается до плюс 5–7 градусов, сообщается на сайте kp.ru.
Ранее в этот день специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что мокрый снег ожидается в столичном регионе в ночь на понедельник, 31 октября, сообщает телеканал «360».
По его словам, уже в ночь на воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт, температура будет понижаться в течение суток.