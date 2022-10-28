Синоптик пообещал мокрый снег в столичном регионе в ночь на 31 октября
Мокрый снег ожидается в столичном регионе в ночь на понедельник, 31 октября. Об этом 28 октября заявил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«В ночь на понедельник осадки возможны уже в виде дождя с мокрым снегом. Это пока будут отдельные снежинки, как мы говорим — не снег, а снежинки в воздухе», — сказал он ТАСС.
По словам Синенкова, уже в ночь на воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт, температура будет понижаться в течение суток.
Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во второй половине дня в воскресенье москвичей ждет похолодание и заряды мокрого снега. В понедельник в столице также ожидается кратковременный мокрый снег и температура воздуха –1…+4 градуса. Кроме того, по словам синоптика, на дорогах станет скользко — образуется гололедица, местами припорошит снежным покровом.
14 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первый снег может прийти в Москву и Подмосковье на рубеже 25–30 октября.