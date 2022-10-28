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Синоптик спрогнозировала рекордно теплые выходные в Москве

Синоптик Позднякова: воскресенье в Москве может быть рекордно теплым, но из-за ветра погода будет некомфортной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Воскресенье, 30 октября, в Москве может войти в число самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений для этой даты месяца, однако из-за порывистого ветра жители и гости столицы не смогут в полной мере насладиться теплом. Об этом «Известиям» 28 октября рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в пятницу, 28 октября, днем воздух прогреется до +7...+9 градусов, по области — до +4...+9.

«К сожалению, в выходные дни погода будет не очень комфортной для отдыха, потому что у нас будет дождь от небольшого до умеренного и в субботу, и в воскресенье. Хотя температурный фон будет выше климатической нормы, но в воскресенье начнет усиливаться ветер, что в общем-то нивелирует температуру, высокую для этих чисел октября», — отметила синоптик.

Она уточнила, что в субботу, 29 октября, минимальная температура в столичном регионе составит от + 3 до 8 градусов, в Москве — +4...6. При этом максимальная температура в регионе будет достигать +10 градусов.

Как отметила Позднякова, в воскресенье, 30 октября, ожидаются очень теплая ночь и начало дня. Ночью прогнозируется около +7...+9 градусов, дневные показатели будут примерно в этих же пределах.

«Не исключено, что именно 30-го числа максимальная температура за сутки у нас будет выше +10 градусов, и таким образом этот день может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений для этой даты октября. Но при порывистом ветре мы не ощутим того желанного тепла, которое нам предоставляет природа, потому что эффективная температура будет ниже градуса на три с чем-то, что будут показывать термометры», — добавила специалист.

24 октября научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей европейской части России до середины декабря ожидает переменчивая и неустойчивая погода. По его словам, это связано с сезоном предзимья, когда теплые дни сменяются холодными, облачные — светлыми, а дождливые — сухими.

При этом в ноябре, по прогнозам синоптиков, в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы.

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