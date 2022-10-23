Синоптики рассказали о погоде в Москве в ноябре

Температура в течение ноября в этом году в Москве ожидается выше климатической нормы. Об этом 23 октября сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой.

«Температура ожидается выше климатической нормы. Обычно уже в первых числах этого месяца средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки ноль градусов. Что касается осадков, пока можем прогнозировать только на конец октября: ожидаются дожди и мокрый снег», — отметила она.

По информации российского Гидрометцентра, температурный максимум в течение дня ожидается в районе +3...+4 градусов, а минимальная температура в ночной период будет опускаться до –4 градусов.

«Среднесуточная температура будет постепенно снижаться — от двух градусов тепла в начале ноября до четырех градусов мороза в конце. В третьей декаде ноября также может сформироваться снежный покров высотой 5 см», — рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

Ранее, 21 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что Московскую область ждет резкое похолодание. Он указал на то, что снижение температуры в столичном регионе стоит ждать в начале следующей недели. Специалист подчеркнул, что ночью температура воздуха будет опускаться до –5 градусов.