Вильфанд спрогнозировал ясную погоду в Москве к середине недели

Ясная погода наступит в Москве со среды, 2 ноября. Об этом 31 октября рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник и вторник погода ожидается облачная с небольшими осадками: снег, мокрый снег, дождь. Начиная со среды, температура не меняется, но погода будет более ясная, будет солнце, осадков не ожидается. Такой режим сохранится во второй половине недели», ― отметил метеоролог.

В среднем в течение недели температура в Москве ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем ― от 0 до 5 градусов.

Ранее в этот день Гидрометцентр России сообщил об общем похолодании в европейской части России на фоне прихода на территорию страны холодных воздушных масс с севера. Ночью россиянам стоит ожидать до -5 градусов мороза, а днем ― до 5 градусов тепла.

До этого, 29 октября, метеорологи предупредили россиян о приходе в столичный регион страны похолодания и снега. На этом фоне министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области настоятельно порекомендовало жителям регионов подготовить свои автомобили к зимнему сезону заранее, а не ждать первой гололедицы.