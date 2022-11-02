Москвичам пообещали солнечную погоду на ноябрьские праздники

В конце недели в Москве и области ожидается комфортная, солнечная погода без осадков. Об этом 2 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По его словам, в ближайшие дни температура в Москве днем будет около 0...+5 градусов, ночью — 0...-2.

«Отличие от начала недели заключается в том, что практически не будет осадков. Если и будут выпадать, то менее 1 мм. Это всё-таки хорошо. Особо мы почувствуем приближение антициклона 5 и 6 числа. Солнечная погода, не жарко, температура около нормальных значений, ветер слабый. И солнечно, поэтому довольно комфортная погода», — сообщил метеоролог.

31 октября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температурный фон в Москве на этой неделе в среднем будет ниже климатической нормы, однако погода будет комфортной. По ее словам, в среду днем температура будет около +1...3 градусов, а ночью — до –2. До субботы, 5 октября, характер погоды существенно меняться не будет, осадков не ожидается.

Кроме того, Позднякова спрогнозировала формирование окончательного снежного покрова в Москве 28 ноября.