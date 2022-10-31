Москвичам рассказали о температуре ниже климатической нормы в начале ноября

Температурный фон в Москве на предстоящей неделе в среднем будет ниже климатической нормы, однако погода будет комфортной, поскольку будет солнечно. Об этом «Известиям» 31 октября рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По прогнозу специалиста, в понедельник и вторник температура в Москве ожидается в пределах +2…+4 градуса. При этом прогнозируется довольно плотный северно-западный ветер, порывы которого могут достигать 13–18 м/с.

«В последующие дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Во вторник и среду погода без существенных осадков, это значит, что в дневные часы могут срываться отдельные капли дождя, а-ля мокрого снега и так далее. Но это действительно несущественное количество осадков», — отметила Позднякова.

В среду днем температура будет около +1...3 градусов, а ночью — до –2. До субботы, 5 октября, характер погоды существенно меняться не будет, осадков не ожидается.

«Дневная температура будет слабо положительной, в пределах 0...+5 градусов. То есть среднесуточная температура будет около ноля градусов — это чуть ниже, чем положено по климату для этих чисел ноября, но я считаю, что эта погода будет вполне комфортной для отдыха, потому что у нас будет слабый ветер, будет проглядывать солнышко, и поэтому погода приобретет больше осенние черты, чем то, что мы наблюдаем сейчас», — добавила метеоролог.

Ранее в этот день Позднякова рассказала, что образовавшийся в Москве снежный покров ликвидируется в течение двух дней. Она уточнила, что в среднем по столице высота снежного покрова составляет 1 см, а на юге Москвы достигает 3 см.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о морозах до –5 градусов на этой неделе. По его словам, в понедельник и вторник в Москве ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, однако уже 2 ноября в столице наступит ясная погода.