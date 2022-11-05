По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.

Как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР) и городе Запорожье.

Тревогу также подтвердили администрации каждого из регионов Украины и городские власти Киева.

«Воздушная тревога — область! Ракетная опасность», — написал глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в Telegram-канале.

Ранее, 2 ноября, воздушная тревога была объявлена в 10 областях Украины, по данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. В частности, сирена звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. Тогда же сообщалось о воздушной тревоге в Одессе.

1 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Под ударом оказались объекты энергетики. По словам украинского президента Владимира Зеленского, уже повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые удары по территории Украины отчасти стали ответом на теракт киевских властей против кораблей в Севастополе.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Тогда президент России указал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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