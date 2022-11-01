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Воздушная тревога объявлена по всей Украине

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщило 1 ноября украинское издание «Страна.ua».

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В администрации Киева призвали в свою очередь местных жителей пройти в укрытия на время ее работы.

«В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении администрации Киева в Telegram-канале.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что новые удары по территории Украины отчасти стали ответом на теракт киевских властей против кораблей в Севастополе.

31 октября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны за день повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Тогда Путин также указал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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