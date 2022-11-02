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Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины

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Фото: Global Look Press/Yevhen Kotenko
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Воздушная тревога объявлена в среду в 10 областях Украины. Об этом в среду, 2 ноября, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

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В частности, сирена звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге в Одессе.

1 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Под ударом оказались объекты энергетики. По словам украинского президента Владимира Зеленского, уже повреждено порядка 40% энергетической инфраструктуры.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые удары по территории Украины отчасти стали ответом на теракт киевских властей против кораблей в Севастополе.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Тогда президент РФ Владимир Путин указал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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