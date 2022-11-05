Обозреватель American Thinker раскрыл «теневое правительство» США

США управляет не американский президент Джо Байден, а сети организаций миллиардера Джорджа Сороса. Такое мнение 4 ноября выразил обозреватель American Thinker Брайан Каменкер.

По его словам, Байден явно страдает «слабоумием», поэтому не мог самостоятельно подписать «десятки крайне радикальных указов». Кроме того, администрация американского лидера начала заполнять правительство и судебную систему «сотнями самых радикально антиамериканских людей».

«Никто не может поверить, что Байден в своем вечном ментальном тумане действительно что-то из этого спланировал, написал, заказал или даже знает какие-то подробности об этом», — говорится в материале.

Каменкер отметил, что Байден смог оказаться на посту президента только благодаря масштабным скоординированным усилиям и огромным суммам, выделенным на подрыв американских выборов.

«Всё указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию», — подчеркнул обозреватель.

31 октября американский сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что за время своего правления Байден сделал очень много вещей, которые ослабили страну. По его словам, администрация Белого дома пребывает под влиянием «климатических экстремистов», которые душат американскую энергетику. При этом при попустительстве Байдена произошли и другие события, ослабившие США, — это всплеск инфляции и колоссальный рост преступности.

До этого, 23 октября, член американского конгресса Клаудия Тенни заявила, что США фактически управляет не Байден, а «теневое правительство». По ее словам, американский лидер излагает тезисы, которые ему дают. Тенни уточнила, что когнитивные проблемы мешают Байдену быть достаточно компетентным для должности президента страны.

21 октября телеведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье Байдена. Он допустил, что президент выполняет чьи-то приказы.