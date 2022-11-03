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В Китае назвали спецоперацию РФ причиной экономического роста США

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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США избежали рецессии благодаря энергокризису в Европе, который был вызван спецоперацией России на Украине. Об этом 2 ноября написала китайская газета «Хуаньцю шибао».

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«Европа, погрязшая в энергетическом кризисе, стала «жертвой», благодаря которой произошел отскок американского ВВП. При этом данные министерства торговли США продемонстрировали, что ВВП в III квартале увеличился на 2,6% в годовом исчислении, обратив вспять тенденцию последовательного снижения, наблюдавшуюся в предыдущие два квартала», — сказано в публикации.

В III квартале США увеличили поставки энергоресурсов на 14,4% по сравнению с предыдущим. При этом, если вычесть данные об экспорте, экономика США по-прежнему находится в состоянии рецессии.

Автор статьи указал, что это положение делает США заинтересованными в продолжении конфликта на Украине, так как позволяет дальше наращивать экспорт энергоносителей в Европу.

3 ноября исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис отметил, что США стали вторым по объемам поставщиком газа для Европы после Норвегии. По его словам, Сша поставляют в Евросоюз сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее, 1 ноября, агентство «Синьхуа» указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза.

17 августа президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау заявил, что цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США. Он напомнил, что газовый кризис в Европе вызван ее зависимостью от энергоносителей из России, которая сократила поставки природного газа в Европу в ответ на западные санкции. И Вашингтон в свою очередь увеличил экспорт СПГ в Европу.

Страны Европы приняли решение снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин еще в апреле заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной уже нанес удар по экономикам их стран.

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